من جبل عطان إلى القصر الرئاسي.. خريطة الاستهداف الإسرائيلي المباشر للعاصمة اليمنية صنعاء

كشفت مصادر يمنية أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة استهدفت القصر الرئاسي في اليمن، الواقع جنوب صنعاء، وكذلك طالت نيران تل أبيب جبل عطان غرب صنعاء. بحسب تقرير لـ”العربية.نت” نقلا عن مصادر لم تسمها.

في الأثناء، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن التقديرات تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي “نجح” في عمليته بصنعاء، مبينة أن رغبة تل أبيب في تنفيذ ضرباتها كانت تتجسد في إنهاء حياة “عبدالملك الحوثي”، إذ كان هدفاً للغارات الإسرائيلية بصنعاء.

وتعززت الرغبة لدى جماعة الحوثي في استهداف إسرائيل في إطار مزاعمها نصرة القضية الفلسطينية على حد وصفها. وشهدت سماء تل أبيب اليوم اعتراض طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن، بعدما دوت صفارات الإنذار في بعض بلدات إسرائيلية قريبة من قطاع غزة.

حينها، أكد الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، تنفيذ ما وصفها بـ”العملية العسكرية النوعية التي استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2”.

لم تمض أكثر من 24 ساعة حتى جاء الرد الإسرائيلي، إذ تزامنت ضربات إسرائيل للمواقع السالف ذكرها مع خطاب متلفز لقائد الجماعة عبد الملك الحوثي، إذ أكد حينها “الاستمرار في مناصرة الشعب الفلسطيني بكل عزم وتصميم”، وفق تعبيره.