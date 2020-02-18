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من جنوب لبنان إلى الأهواز.. تمثال آخر لسليماني

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بعد موجة الانتقادات التي رافقت نصب تمثال لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني في بلدة مارون الراس جنوب لبنان، من قبل حزب الله، نصبت السلطات الإيرانية تمثالاً أيضاً في الأهواز ذات الأغلبية العربية (محافظة خوزستان).

وأثار نصب التمثال انتقادات من قبل بعض الناشطين الإيرانيين، الذين ذكروا بدور الحرس الثوري في قمع الاحتجاجات التي عمت إيران، لا سيما الأهواز في نوفمبر الماضي، وراح ضحيتها مئات القتلى.

يذكر أن حزب الله نصب، السبت، تمثالا لسليماني في بلدة مارون الراس جنوب لبنان، ما أثار انتقادات واسعة على مواقع التواصل.

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كما انتقد رئيس بلدة مجاور هذا التصرف. وفضّل رئيس بلدية دبل، إحدى البلدات ذات الغالبية المسيحية المُحيطة ببلدة مارون الراس ذات الغالبية الشيعية، إيلي لوقا لـ”العربية.نت” في حينه: “لو أن الحديقة التي رُفع فيها نصب سليماني مسمّاة باسم حديقة لبنان أو حديقة مارون الراس بدلاً من حديقة إيران”.

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