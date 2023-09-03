من هو الوزير المسلم الشاب الذي سيقود جيش أوكرانيا؟

البرلمان الأوكراني سيكون على موعد مهم بغية التصديق على ترشيح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لـ “رستم عمروف” لشغل منصب وزير دفاع أوكرانيا، في ظل حرب محتدمة بين كييف و موسكو منذ عام و نصف.

“عمروف” رجل الأعمال المعروف ورئيس المؤسسة الاقتصادية الأوكرانية الشهيرة، من المفترض أن يخلف وزير الدفاع الحالي أولكسي ريزنيكوف بالتزامن مع دخول الحرب شهرها الـ19 طبعاً.

و الإعلان الرئاسي الأوكراني بحد ذاته جاء ليمهد الطريق لأكبر تغيير في الجيش الأوكراني بحسب مراقبين دوليين للشأن العسكري الأوكراني بعد تقديم الغرب طائرات ومعدات عسكرية متطورة.

كما إن رستم عمروف وجه شبه معروف في دهاليز السلطة في أوكرانيا، فهو يمسك برئاسة صندوق ممتلكات الدولة، أحد أهم الأذرع الاقتصادية للدولة في أوكرانيا، و هو مبعوث الرئيس الأوكراني لمفاوضات السلام في جدة وتركيا، و استقبله ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

ولد عمروف بسمرقند عام 1982 لأسرة تنحدر من تتار القرم و كانت تقطن في المهجر و يشغل كذلك عضوية البرلمان الأوكراني منذ العام 2019، ولديه حياة مهنية خارج السياسة دشنها عام 2004 من خلال شركة اتصالات، شغل فيها عدة مناصب إدارية.

يذكر أن رستم خريج مدرسة القرم الداخلية وكان أيضا زميلاً ببرنامج تبادل قادة المستقبل بالولايات المتحدة الأمريكية وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد ودرجة الماجستير في المالية من الأكاديمية الوطنية للإدارة في أوكرانيا.