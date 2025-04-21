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مهاجم قتل 23 شخصاً في متجر بولاية تكساس الأمريكية يقرّ بذنبه.. وهذا ما حصل!

منذ 32 دقيقة
عناصر من الشرطة الأمريكية (أرشيفية)

عناصر من الشرطة الأمريكية (أرشيفية)

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قال ممثلو الادعاء “إن المسلح الذي قتل 23 شخصا وأصاب 22 آخرين في إطلاق نار عشوائي عام 2019 استهدف أفرادا من أصول لاتينية في أحد متاجر وول مارت في تكساس أقر اليوم الاثنين بارتكاب جريمة القتل وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة دون إمكان إطلاق سراحه المشروط”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن جيمس مونتويا المدعي العام لمنطقة إل باسو قرأ في جلسة الاستماع التي انعقدت اليوم أسماء القتلى في الهجوم، وعددهم 23، بالإضافة إلى الجرحى، وعددهم 22.

وقال مونتويا للصحفيين الشهر الماضي إنه لن يسعى بعد الآن إلى فرض عقوبة الإعدام على باتريك كروسيوس (26 عاما) إذا اعترف بذنبه.

وذكر مونتويا في بيان اليوم “أعلم أن كثيرين أرادوا منا الاستمرار في السعي إلى تطبيق عقوبة الإعدام على مطلق النار”، مضيفا أن العديد من العائلات أرادت إنهاء القضية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف “بعد ما يقرب من ست سنوات، تمنت العديد من العائلات انتهاء هذا الأمر. والآن انتهى”.

وقال المدعي العام في بيان إن القاضي سام ميدرانو حكم على كروسيوس بالسجن مدى الحياة دون إمكان إطلاق السراح المشروط بتهمة القتل العمد لعدد من الأشخاص، والسجن مدى الحياة عن كل تهمة من 22 تهمة قتل بسلاح فتاك.

    المصدر :
  • رويترز

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