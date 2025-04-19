مواجهات في نابلس واشتباكات مع قوات الاحتلال في طولكرم

اشتباكات في نابلس والمقاومة تستهدف قوة للاحتلال بطولكرم

كششفت مصادر فلسطينية أن مقاومين استهدفوا قوة إسرائيلية بعبوة محلية الصنع أثناء اقتحامها بلدة قفين قرب طولكرم شمالي الضفة الغربية، في حين وقعت مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين بعد اقتحامها بلدة بيت فوريك بنابلس.

وأفادت مصادر فلسطينية بسماع دوي انفجار في مخيم نور شمس شرقي طولكرم، وقالت إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص بكثافة داخل المخيم الذي يتعرض لحملة عسكرية منذ أسابيع.

وأظهرت صور خاصّة بالجزيرة استمرار قوات الاحتلال في عمليات تجريف وتدمير البنية التحتية داخل مخيم طولكرم، إضافة إلى إغلاق الطرقات بالسواتر الترابية، في اليوم 83 للعملية العسكرية.

وتستمر العملية العسكرية في مخيم نور شمس منذ 70 يوما، وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال، وعمليات اقتحام وتخريب واعتداءات متواصلة.

🔴انتشار قوات الاحتلال في محيط مستشفى ابن سينا؛ في ظل العدوان المتواصل على جنين. pic.twitter.com/s08Oe6je9C — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 19, 2025

كما استولت قوات الاحتلال على عدد من المنازل والمباني السكنية في شارع نابلس، والحي الشمالي، وحولت بعضها إلى ثكنات عسكرية، وأجبرت سكانها على إخلائها.

وخلال هذه العملية، قتلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيًا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، كما أصابت عشرات من الفلسطينيين واعتقلت مئات آخرين.

وفي جنين، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات إسرائيلية انتشرت في محيط مستشفى ابن سينا في جنين شمالي الضفة الغربية، وأوضحت أن الانتشار يأتي في ظل العدوان المستمر على جنين ومخيمها منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حصاره المشدد لمخيم جنين، منذ نحو 3 أشهر، وقالت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين إن الاحتلال دمر 600 منزل تدميرا كليا، في حين أصبحت 3 آلاف وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

كما استحدثت قوات الاحتلال 15 شارعا، على حساب منازل الفلسطينيين، لتسهيل تنقل الجيش الإسرائيلي في أزقة المخيم.

🔴 قوات الاحتلال تعتقل شاباً وتواصل اقتحام بلدة بيت فوريك شرق نابلس. pic.twitter.com/gjsZqzJaux — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 19, 2025

وفي نابلس، قالت مصادر للجزيرة إن مواجهات وقعت بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين بعد اقتحامها بلدة بيت فوريك إلى الشرق من نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طفلة (13 عاما) أصيبت بالرصاص الحي في الفخذ خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة.

كما وثقت صور لكاميرا مراقبة اعتداء مستوطنين على شاب فلسطيني أمس الجمعة خلال اقتحامهم قرية بيتا، جنوب المدينة. وتم الاعتداء خلال جولة نظمها جيش الاحتلال لعشرات المستوطنين في منطقة “جبل العرمة”.

وكان جيش الاحتلال قال -في بيان- إن قواته لم تكن في موقع الحادثة، وإنه فتح تحقيقا بعد أن تبين أن المستوطنين اعتدوا على الفلسطيني وسرقوا مفاتيح مركبته خلال الاقتحام.

وبالتوازي مع حربه على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 948 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 16 ألفا و400 فلسطيني، وفق تقارير فلسطينية رسمية.