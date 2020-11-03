مواعيد إعلان نتائج التصويت في الولايات الأميركية المتأرجحة

عين العالم على الانتخابات الاميركية ونتائجها، حيث انطلقت رسميا عملية الاقتراع المباشر بعد فتح مراكز الاقتراع أبوابها.

وبحسب تقرير لموقع “الحرة” تمتلك كل ولاية أميركية مجموعة مختلفة من القواعد في عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة، سواء في إعلان أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم مبكرا عن طريق البريد، أو الذين أدلوا في الاقتراع المباشر.

وقال مسؤولون إن مراجعة أوراق الاقتراع بالبريد تتطلب عادة وقتا أكثر من بطاقات الاقتراع المباشر، ما يعني إمكانية تأخر معرفة النتائج إلى ما بعد يوم الثالث من نوفمبر، ولتضييق هذه الفجوة، عدلت ولايات عدة قوانينها لإجراء الفرز قبل 22 يوما من الانتخابات.

وقد أدلى حتى الآن، أكثر من 98 مليون أميركي بأصواتهم فعليا في الانتخابات الرئاسية بحلول مساء، الإثنين، وهو رقم قياسي في عملية التصويت المبكر يعكس مدى المنافسة الشرسة بين الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب في مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، في واحدة من أشرس الانتخابات الأميركية.

ويحق لـ230 مليون أميركي التصويت في الانتخابات، ويتوقع أن تشارك نسبة قياسية منهم في انتخابات عام 2020، وما يعزز هذه النظرية هو تجاوز نسب التصويت المبكر الأرقام التي سجلت في الدورات السابقة، إذ فضل العديد من الناخبين ملء بطاقات الاقتراع التابعة لهم مسبقا لتجنب الوقوف في طوابير طويلة يوم الانتخابات، التي تجري في ظل تفشي فيروس كورونا.

وتوقع خبراء أن تتجاوز نسبة الإقبال، بسهولة، حاجز 138 مليون صوت، بحسب وكالة رويترز.

وتوجد 9 ولايات متأرجحة بين المرشحين، وهذه موعد إعلان نتائجها، وفقا لقناة سي إن إن.

فلوريدا

بدأت تسلم بطاقات التصويت المبكر منذ 24 سبتمبر الماضي، وتستمر حتى 3 نوفمبر، وسيتم فرزها في 3 نوفمبر وإعلان نتائجها أولا، كما أنه من المتوقع أن تغلق صناديق الاقتراع في 8 مساءاً، وأن يتم إعلان النتائج بعد ساعات من الإغلاق أي في نفس الليلة.

جورجيا

بدأت تسلم بطاقات التصويت المبكر منذ 19 أكتوبر الماضي، وتستمر حتى 3 نوفمبر، وستبدأ في فرزها في 3 نوفمبر، ومن المتوقع أن تغلق صناديق الاقتراع في 7 مساءاً، وأن يتم إعلان النتائج بعد ساعات من الإغلاق أي في نفس الليلة.

تكساس

بدأت عمليات التصويت المبكر في المقاطعات منذ 22 أكتوبر، بينما في المقاطعات الصغيرة منذ 30 أكتوبر، وتستمر حتى 4 نوفمبر، ومن المتوقع أن تغلق صناديق الاقتراع المباشر في 7 مساءا، وتنتهي من فرز معظم الأصوات سواء المبكر أو الاقتراع المباشر في نفس الليلة.

نورث كارولينا

بدأت عملية التصويت المبكر منذ 29 سبتمبر، وتستمر حتى 12 نوفمبر، ولكن ستبدأ في فرزها بدءا من 3 نوفمبر، ومن المتوقع أن صناديق الاقتراع المباشر في الولاية في 7:30 مساءا، وعادة ما تعلن النتائج في نفس الليلة إلا أن بطاقات الاقتراع المتأخرة قد تؤجل النتيجة.

أوهايو

بدأت عملية التصويت المبكر منذ 6 أكتوبر وتستمر حتى 13 نوفمبر، لكن ستبدأ عملية فرز هذه الأصوات اليوم 3 نوفمبر، ومن المتوقع أن تعلن نتيجتها قبل نتيجة الاقتراع المباشر.

أما صناديق الاقتراع المباشر من المقرر أن تغلق في 9 مساءا، وقد يتم إعلان نتائجها في نفس الليلة أو اليوم التالي.

أريزونا

بالنسبة ولاية أريزونا، فقد بدأت تسلم بطاقات التصويت المبكر منذ 20 أكتوبر وتستمر حتى اليوم 3 نوفمبر، وسيتم إعلان نتائجها أولا، بينما نتائج الاقتراع المباشر يتم إعلانها بعد ساعة من إغلاق الصناديق في 9 مساءا، لكن عادة ما تتبقى كمية كبيرة من الأصوات يتم فرزها في اليوم التالي.

أما في ولاية ويسكونسن في العملية مختلفة، فهي تستمر في قبول طلبات التصويت المبكر حتى 3 نوفمبر، لكن بالنسبة للنتائج، تعلن بعض المقاطعات نتيجة التصويت سواء الاقتراع المباشر أو المبكر في 3 نوفمبر، بينما تتأخر مقاطعات أخرى حتى 4 نوفمبر.

ميشيغان

بينما في ولاية ميشيغان، يتم تسلم بطاقات التصويت المبكر حتى 3 نوفمبر أيضا، وتبدأ بعض المدن الكبرى في فرز هذه الأصوات منذ 2 نوفمبر، والبعض الآخر في 3 نوفمبر.

لكن صناديق الاقتراع المباشر تغلق في 9 مساءا، ومن المتوقع تأخر إعلان النتيجة النهائية للتصويت حتى 6 نوفمبر.

بنسلفانيا

أما في ولاية بنسلفانيا فالأمر مختلف، فهي تستمر في تلقى طلبات التصويت المبكر حتى 6 نوفمبر، لكن لا تبدأ في فرز هذه الأصوات إلا في اليوم التالي لعملية الاقتراع المباشر.

ومن المتوقع أن تعلن هذه الولاية النتيجة النهائية لعملية التصويت بحلول 6 نوفمبر.

يذكر أنه قبل أيام، لوح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بإمكانية الاستعانة بـ”محامين” في أعقاب انتهاء التصويت في انتخابات الرئاسة، بعد أن قال، قبل أيام، إنه يرغب في إعلان نتائج السباق، مساء ذلك اليوم.

وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة: “لا بد من معرفة نتائج الانتخابات ليلة الانتخاب. لا أيام ولا شهور ولا حتى سنوات بعد ذلك”