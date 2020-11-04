مواقع المراهنات: بايدن الأوفر حظاً للفوز

أصبح المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن مجددا الأوفر حظا للفوز بانتخابات الرئاسة، وفق مواقع المراهنات على الإنترنت.

ويأتي ذلك، بعد تغير حظوظ الرئيس الحالي دونالد ترامب، الذي كان الميزان يميل لصالحه أثناء الليل، بحسبما ورد في بيانات 3 شركات للمراهنات.

وحدث التغير بعد تفوق بايدن على ترامب في ولاية ويسكونسن الحاسمة، بعد فرز ما يقرب من 89 بالمئة من الأصوات حتى الآن. وقال مركز إديسون للأبحاث إن ترامب حصل على 49 بالمئة مقابل 49.3 بالمئة لبايدن.

وكانت سوق المراهنات سماركتس، ومقرها بريطانيا، قد أعطت فرص فوز بايدن نسبة 58 بالمئة، في حين ذهبت شركة بريديكت إت، ومقرها نيوزيلندا، إلى أن من المتوقع بنسبة 63 بالمئة فوز المرشح الديمقراطي بايدن.

وبلغت توقعات فوز ترامب لدى إس ماركتس 41 بالمئة، مما يمثل تراجعا كبيرا عن النسبة التي حققتها أثناء الليل وهي 80 بالمئة.

وانتخابات 2020 في الولايات المتحدة في طريقها لتكون أكبر حدث يجتذب المراهنات على الإطلاق، حسبما تقول شركات الرهان. وراهن أحد الأشخاص المقامرين على فوز بايدن بمبلغ قياسي بلغ مليون جنيه استرليني، يوم الاثنين، بحسب “رويترز”.