مواقع نووية سرية في إيران تقلق الكونغرس الأميركي

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، جيم ريش، إن إيران لا “تمتثل على الإطلاق” للصفقة النووية، وتواصل منع المفتشين النوويين الدوليين من الوصول إلى المواقع الرئيسية التي يشتبه في أنها تضم برنامج للأسلحة النووية الحساسة. ووجه جيم ريش انتقادات حادة للموقف الأوروبي، قائلا إن إيران لا تحترم الضعف.

السيناتور الجمهوري وفي مقابلة مع صحيفة Free Beacon المختصة بالأمن القومي حول البرنامج النووي المستمر للنظام الإيراني، عبر عن قلقه من التقارير الجديدة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن هناك “احتمالًا غير معلن” بأن المواقع النووية الإيرانية ما زالت نشطة في إيران.

والتقى ريش، وهو أيضًا عضو في لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ، مؤخرًا مع رئيس الوكالة رافائيل غروسي لجمع المزيد من المعلومات حول جهود إيران لمنع وصول المفتشين وإخفاء أعمال سرية غير معلنة.

وقال ريش: “لا أعتقد أنهم يمتثلون على الإطلاق” للقيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق، مضيفًا أنه من الواضح الآن أن إيران تعتزم مواصلة انتهاك الحد الأقصى لمقدار اليورانيوم المخصب الذي يمكن أن تحتفظ به في الاتفاقية. وتابع: “لقد ذكروا على وجه التحديد أنهم سيخصبون اليورانيوم أكثر مما نص عليه الاتفاق، وقالوا إنهم لا يهتمون بما يفعله أي شخص حيال ذلك”. وأردف “لا يمكنك القول إنهم كانوا في حالة امتثال لأي إتفاق”

وتشير التقارير الأخيرة إلى أنه تم العثور على جزيئات من اليورانيوم، المكون الرئيسي في السلاح النووي، في مواقع إيرانية سرية. وقال ريش إنه لا يتناقض مع أي تقرير حديث، ولكنه لا يستطع الدخول في التفاصيل لسرية القضية. وحتى الآن، رفضت إيران التماسات الوكالة للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه المواقع غير المعلنة.

دعوات لفرض “snapback”

وأضاف ريش أن خرق طهران العلني للاتفاق النووي يستوجب فرض عقوبات الأمم المتحدة بالكامل والتي تم رفعها بموجب شروط الصفقة.

وبموجب بند يُعرف باسم “snapback” ، يمكن للولايات المتحدة والدول الأوروبية إعادة فرض جميع العقوبات على إيران التي تم إلغاؤها عندما تم تنفيذ الصفقة في عام 2015.

وفي ضوء تحركات إيران في أواخر عام 2019 لتجاوز الحد الأقصى لليورانيوم والماء الثقيل، والمنتجات الثانوية النووية التي يمكن أن توفر طريقًا بديلاً للقنبلة، جادل الكثيرون بأن تنفيذ بند snapback ضروري.

وأعرب ريش عن إحباطه من الجهود التي بذلها العديد من الحلفاء الأوروبيين للوقوف في طريق إعادة بند سناباك، قائلا: “ليس هناك شك في ذلك، ويعلم الأوروبيون أن سناباك له ما يبرره”.

وتابع “كما هو الحال دائمًا مع الأوروبيين ، يجرون أقدامهم ، إنهم متسامحون عندما لا يجب أن يكونوا متسامحين. أقول لهم مرارًا وتكرارًا ، أنا لا أفهم هذا. لماذا ، لماذا ، لماذا يا رفاق أنتم متسامحون للغاية مع إيران بدلاً من فعل ما يجب القيام به؟.

“الأوروبيون لا يمتثلون”

وسعت الدول الأوروبية للحفاظ على مصالحها التجارية مع إيران على قيد الحياة، على الرغم من رغبات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقد أدى ذلك إلى إنشاء نظام مالي بديل يساعد إيران على إجراء معاملات دولية بصرف النظر عن النظام النقدي الأميركي ، وبالتالي تجنب العقوبات. وقال ريش إن إيران لا “تحترم الدفعة اللطيفة، ولا تحترم الضعف، ولا تحترم الأشخاص الذين يحاولون فعل الشيء الصحيح. إنهم متمردون من جميع النواحي”.

وفي اجتماعات مع المسؤولين الأوروبيين، أثار ريش القضية الإيرانية وقال: “أشعر بخيبة أمل دائمًا من تسامح الأوروبيين مع ما يفعله الإيرانيون، في كل مرة أقابل فيها الأوروبيين أثير ذلك، إنهم مختلفون وهذا بالمناسبة في كثير من الأحيان. لقد وعدونا قبل أن نتوصل إلى اتفاق بأنهم سيطلبون إعادة بند snapback إذا لم تقم إيران بذلك الامتثال لكن من الواضح أنهم لا يمتثلون”.

ومع ذلك، ستستمر الولايات المتحدة في إصدار عقوبات جديدة وأكثر شدة، طالما استمرت إيران في سعيها لتخصيب اليورانيوم والمواد النووية الأخرى.

كما أعرب ريش عن تفاؤله بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الرغم من التحديات التي تواجهها، ستستمر في توفير نافذة على تعهدات إيران النووية. وقال “إحساسي هو أن الوكالة لا تدير ظهرها وتفعل مهمتها فيما يتعلق بإيران، إنهم لا يديرون ظهرهم على الرغم من أن الإيرانيين يفعلون ما يفعلونه دائمًا، إنهم يعرفون ذلك ويدركون ذلك”.