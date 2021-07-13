السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

موجة احتجاجات غير مسبوقة في كوبا

13 - يوليو - 2021

احتجاجات في كوبا

A A A
طباعة المقال

تشن كوبا حملة قمع واسعة على المحتجين، في ظل أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود بحسب ما قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية.

وأضافت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”صعّدت الحكومة الكوبية الشيوعية حملتها القمعية ضد المتظاهرين والنشطاء، أمس الاثنين، وقطعت معظم الاتصالات مع العالم الخارجي، ونشرت قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد، واعتقلت أكثر من 100 شخص، لا يزال مصير العديد منهم مجهولا، بحسب ما قاله نشطاء“.

وأوضحت: ”كان من بين الذين اعتقلتهم السلطات الكوبية، معارضون بارزون ونشطاء حقوقيون، في أعقاب الاحتجاجات غير المسبوقة على مستوى البلاد التي هزت كوبا، وقالت منظمات حقوق الإنسان إن من بينهم الفنان التشكيلي لويس مانويل أوتيرو، والشاعر أماوري باتشيكو، وخوسيه دانيال فيرير، زعيم أهم جماعة معارضة في كوبا“.

ونقلت عن أنخيل رودريغيز (31 عاما)، وهو ناشط في حقوق الإنسان، قوله: ”لأول مرة تقوم السلطات الكوبية بنشر معدات مكافحة الشغب، وتستخدم الشرطة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع“.

واستطردت الصحيفة قائلة: ”نزل الآلاف من المواطنين الكوبيين إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 6 عقود، للاحتجاج على تدهور الظروف المعيشية، ونقص السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية، وسط ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد“.

وأشارت إلى أن تلك الاحتجاجات تأتي في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة الكوبية أسوأ أزمة اقتصادية منذ 30 عاماً، أدت إلى نقص حاد في الغذاء والوقود والدواء.

وأردفت قائلة: ”تلك الاحتجاجات غير مسبوقة في كوبا، في ظل السيطرة المشددة من جانب الشرطة، ونظام المراقبة المفروض على المعارضين. حيث بدأت التظاهرات في مدينة سان أنطونيو دي لوس بانوس، وانتشرت في مدن أخرى، وتم تداول فيديوهات الاحتجاجات على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي“.

    المزيد من أخبار العالم

    كورونا في الصين
    كورونا
    الصين تسجل 704 إصابات جديدة بكورونا
    وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
    واشنطن تكثف محاولاتها للتهدئة بين أرمينيا وأذربيجان
    كورونا في الصين- أرشيفية
    كورونا
    منتجع سياحي صيني يفرض إغلاقا لمواجهة تفشي فيروس كورونا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر عسكرية لحزب الله
    ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
    ليليان شعيتو
    بيان موحد عن عائلتي ليليان شعيتو وزوجها.. برعاية المفتي قبلان
    اللواء حسين سلامي
    قائد الحرس الثوري يكشف مفاجأة "صاروخية" يحضرها حزب الله!!