موجة "تصفية حسابات" بين عصابات وراء 60 جثة عثر عليها بشمال المكسيك

منذ 4 دقائق
موجة "تصفية حسابات" بين عصابات بالمكسيك

أعلن الادعاء العام في ولاية سونورا المكسيكية، اليوم الأربعاء، العثور على رفات 60 رجلا في منطقة ريفية بالولاية الواقعة في شمال البلاد والمتاخمة لولاية أريزونا الأمريكية، وسط تصاعد العنف في المنطقة.

وذكر المكتب في بيان أن الجثث التي عثر عليها في يناير كانون الثاني وفبراير شباط في عاصمة الولاية أرموسيو، تعود لأشخاص اختطفوا في موجة من “تصفية الحسابات” بين المنظمات الإجرامية.

وقال إنه “تم التعرف من خلال الأدلة العلمية على هوية كل واحد من القتلى، الذين سُلموا بالفعل إلى ذويهم”. وأضاف أنه أُلقي القبض على ما لا يقل عن خمسة أشخاص فيما يتعلق بالقضية.

وتزايدت وتيرة أعمال العنف في ولاية سونورا بسبب الاشتباكات المستمرة بين الجماعات الإجرامية التي تكافح لفرض سيطرتها على طرق تهريب المخدرات والمهاجرين إلى الولايات المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

