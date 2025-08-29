الجمعة 6 ربيع الأول 1447 ﻫ - 29 أغسطس 2025 |
موجة جني أرباح وارتفاع الين تدفعان مؤشر نيكي الياباني للتراجع في جلسة الإغلاق

منذ ساعتين
أشخاص يقفون أمام شاشة كبيرة تعرض متوسط أسهم مؤشر نيكي الياباني أمام إحدى شركات السمسرة في طوكيو. رويترز

تراجع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق اليوم الجمعة بضغط من موجة جني أرباح في آخر يوم تداول في الشهر بعد ارتفاعات شهدها أغسطس آب ومع ضغوط ناجمة عن ارتفاع الين وصدور بعض القراءات الاقتصادية التي جاءت ضعيفة.

وهبط المؤشر نيكي 0.26 بالمئة ليختتم تعاملات اليوم عند 42718.47 نقطة مقلصا مكاسبه الأسبوعية إلى 0.2 بالمئة.

واختتم المؤشر تعاملات أغسطس آب بارتفاع شهري فاق أربعة بالمئة. وكان قد وصل في 19 أغسطس آب إلى مستوى قياسي مرتفع عندما سجل 43876.42 نقطة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.47 بالمئة إلى 3075.18 نقطة وسجل تراجعا أسبوعيا بنسبة 0.83 بالمئة لكنه سجل زيادة شهرية بنسبة 4.49 بالمئة، إذ شهد الشهر أيضا صعوده لأعلى مستوى على الإطلاق.

وحققت الأسهم اليابانية مكاسب في الأسابيع القليلة الماضية بفضل نتائج أعمال قوية للشركات وصعود بشكل عام في الأسهم العالمية بدفعة من زيادات في وول ستريت.

وقالت ماكي ساوادا المحللة في نومورا عن المكاسب القوية في أغسطس آب “هذه أجواء تغري بجني الأرباح في الأسهم اليابانية”.

وأضافت أن النظرة المستقبلية الإيجابية التي جاءت بسبب نتائج الأعمال القوية للشركات “لم تتغير وستستمر في دعم المؤشر نيكي” في سبتمبر أيلول.

وتراجعت أسهم شركات تصنيع السيارات مع ارتفاع الين خلال الليل أمام الدولار مما قلل من قيمة الأرباح في الخارج لتلك الشركات. وهبط سهم تويوتا 1.58 بالمئة وهوندا 1.29 بالمئة.

أما أسهم شركات قطاع الرقائق، فقد اختتمت تعاملات اليوم الجمعة على تراجعات محدودة بعد أن تعافت من هبوط أكبر شهدته في الجلسة الصباحية. وأغلق سهم طوكيو إلكترون على هبوط بنسبة 0.41 بالمئة.

كما تراجع سهم سوني 1.45 بالمئة ونينتيندو 0.89 بالمئة.

ومن بين 225 سهما مدرجا على المؤشر نيكي، هبط 152 سهما وارتفع 68 واستقر خمسة.

    المصدر :
  • رويترز

