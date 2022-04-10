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موجة غبار قوية قادمة من العراق تضرب دولا خليجية

منذ ساعتين
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أصدرت كل من السعودية والكويت تحذيرات بشأن موجة غبار قوية تضرب دول خليجية قادمة من العراق.

وحذرت الأرصاد الجوية في الكويت من موجة الغبار القوية التي وصلت للبلاد بالفعل، السبت، الأمر الذي أدى إلى انعدام الرؤية إلى مستويات متدنية تصل إلى ألف متر في بعض مناطق الكويت، وفقا للأرصاد الجوية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية جاهزيتها تحسبا لأي طارئ، فيما نصحت سكان البلاد بتوخي الحذر والالتزام بالإرشادات الصادرة عن الإعلام الصحي تجنبا للاختناق، لا سيما للأشخاص الذين لديهم أمراض الحساسية والأمراض الصدرية.

من جانبها، كتبت وزارة الصحة السعودية على تويتر، “تجنب التعرض لموجات الغبار العالية، حتى لا تصاب بحساسية الغبار”.

وضربت موجة الغبار أجزاء متفرقة من السعودية منها حفر الباطن وصولا للعاصمة الرياض والقصيم وغيرها من المدن، فيما تصل أيضا لدول خليجية أخرى مثل البحرين وقطر خلا لوقت لاحق، الأحد.

وكانت العاصفة الترابية ضربت مناطق متفرقة من العراق انخفضت فيها مستويات الرؤية إلى معدلات تصل إلى أقل من ألف متر أيضا، لكنها تبدأ، الأحد، في الانحسار التدريجي.

وكان 400 شخص تعرضوا لحالات اختناق في كركوك بالعراق بسبب الطقس المغبر، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

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