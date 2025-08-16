موجة كوليرا جديدة تقتل 33 شرق دارفور بالسودان

تواصل الكوليرا انتشارها في السودان، خصوصًا في إقليم دارفور، فيما تستعر الحرب هناك، ما أسفر اليوم السبت عن وفاة عشرات الأشخاص جرّاء هذا الوباء الفتاك.

فقد أفاد مراسل العربية /الحدث بوفاة 33 شخصاً بولاية شرق دارفور جراء الكوليرا في موجة جديدة لانتشار الوباء بمحليات الولاية هذا الأسبوع.

وبحسب مصادر طبية للعربية /الحدث قضى 15 شخصا جراء المرض بمحلية ابوكارنكا شرقي مدينة الضعين بينهم 9 لاجئين من دولة جنوب السودان.

كما توفي 18 شخصا آخرين بمحلية شعيرية منطقة خزان جديد شمالي الضعين التي تشهد تدفقاً مستمراً للنازحين القادمين من مدينة الفاشر.

انتشار واسع

من جهتها، حذرت وزارة الصحة بشرق دارفور من أن المرض في حالة انتشار واسعة في عدد من مدن الولاية، مطالبة المنظمات الدولية بضرورة التدخل العاجل لمجابهة الوباء

وكانت منظمة أطباء بلا حدود أكدت الخميس الماضي أن البلاد تشهد أسوأ تفش للمرض من سنوات.

يأتي هذا فيما تستمر الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو منذ أبريل 2023، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف، ونزوح أكثر من 13 مليون شخص داخل البلاد وخارجها.

فيما حذرت الأمم المتحدة مؤخرا من أن 17 منطقة سودانية باتت مصنفة على أنها معرضة لخطر المجاعة، بما في ذلك أجزاء من دارفور وجبال النوبة والخرطوم والجزيرة.