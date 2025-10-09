مودي: استعرضت مع ترامب هاتفيا "التقدم الجيد" في المفاوضات التجارية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع رئيس الوزراء الهندي مودي في البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، رويترز

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنه تحدث هاتفيا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس و”استعرضا التقدم الجيد المحرز في المفاوضات التجارية” واتفقا على البقاء على اتصال وثيق خلال الأسابيع المقبلة.

وقال مسؤولون في وزارة التجارة الهندية بعد أحدث اجتماعات مع المسؤولين التجاريين في واشنطن إن من المتوقع عقد جولة أخرى من المفاوضات التجارية قريبا في أي من البلدين.

وكان ترامب فرض رسوما جمركية 50 بالمئة على معظم الصادرات من الهند، وهي بين أعلى المعدلات لأي شريك تجاري للولايات المتحدة.

وتؤثر هذه الخطوة على صادرات هندية بنحو 50 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، مما يضر أساسا بالقطاعات كثيفة العمالة مثل المنسوجات والأحجار الكريمة والمجوهرات والمأكولات البحرية.

وكان ترامب رفع الرسوم الجمركية على البضائع الهندية إلى المثلين من 25 بالمئة بسبب استمرار نيودلهي في استيراد النفط الروسي.

وقالت واشنطن في وقت سابق إن شراء الهند الخام الروسي ساعد في تمويل حرب موسكو في أوكرانيا وإن نيودلهي تستفيد منه أيضا. ورفضت الهند هذا الاتهام باعتباره ازدواجية في المعايير، مشيرة إلى الروابط التجارية الأمريكية والأوروبية مع روسيا.