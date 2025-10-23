الخميس 1 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 23 أكتوبر 2025 |
مودي يشارك في قمة آسيان عن بعد ويغلق باب لقاء ترامب

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 23 - أكتوبر - 2025 10:32 صباحًا
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. رويترز

أعلن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أنه سيشارك في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الماليزية كوالالمبور عبر الإنترنت، ما يلغي أي احتمال لعقد لقاء مباشر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال القمة.

وأشار مودي إلى أن مشاركته الافتراضية تأتي بسبب احتفالات ديوالي في الهند، وهو مهرجان الأضواء الهندوسي السنوي. وتأتي هذه المشاركة في وقت تتعثر فيه المفاوضات التجارية بين الهند والولايات المتحدة، بسبب واردات نيودلهي من النفط الروسي، التي دفعت واشنطن إلى فرض رسوم جمركية عقابية بلغت 25% في أغسطس، لتصل إجمالي الرسوم على السلع الهندية إلى 50%.

ومن المقرر أن تستمر القمة في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر، بمشاركة الدول الأعضاء في الرابطة وعدد من شركائها التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك الصين واليابان والولايات المتحدة. وأوضح مودي أن الهند تسعى لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع رابطة آسيان من خلال هذه المشاركة الافتراضية.

    المصدر :
  • رويترز

