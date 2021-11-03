مورفي: راتب العسكري في الجيش اللبناني يجب أن يكون أفضل من مقاتل في حزب الله

أوضح رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ كريس مورفي أن “راتب العسكري في الجيش اللبناني يجب أن يكون أفضل من مقاتل في حزب الله”.

وتوجّه مورفي إلى السفير السعودي في واشنطن داعياً إياه إلى عدم محاسبة دولة بأكملها وشعب بأكمله وقطع العلاقات الإقتصادية بسبب رأي أحد الوزراء.

وأمل مورفي في حديث تلفزيوني أن تتحسن العلاقة السعودية اللبنانية في أسرع وقت متمنياً استعادة العلاقات الإقتصادية.

ويواجه لبنان، الغارق بالفعل في انهيار اقتصادي، انفجار موجة غضب من دول الخليج العربية بعد انتقادات حادة للمملكة من وزير الإعلام جورج قرداحي.

وبلغت العلاقات الخليجية مع لبنان مستوى متدنياً جديداً، الأسبوع الماضي، عندما ظهر قرداحي، في مقابلة تحدث فيها داعماً للحوثيين اليمنيين المتحالفين مع إيران وانتقد القوات التي تقودها السعودية لقتالهم.