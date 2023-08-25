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موسكو: أوكرانيا حاولت مهاجمة أراضينا بصاروخ معدل من طراز إس-200

منذ 14 دقيقة
صاروخ من طراز إس-200

صاروخ من طراز إس-200

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ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو في موسكو علقا الرحلات الجوية في وقت مبكر من (الجمعة 25-8-2023).

وأفاد موقع بازا الإخباري الروسي أن سكان منطقتي تولا وكالوجا الروسيتين نشروا في وقت سابق منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عن انفجارات سمعوها الليلة.

كما تعطلت الرحلات الجوية لفترة وجيزة يومي الثلاثاء والأربعاء في ظل هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية.

وقال الجيش الروسي إن أوكرانيا حاولت مهاجمة أهداف مدنية على الأراضي الروسية بصاروخ معدل من طراز إس-200.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت الصاروخ فوق منطقة كالوجا المتاخمة لموسكو.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من أوكرانيا.

 

    المصدر :
  • رويترز

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