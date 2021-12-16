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موسكو.. إعادة 9 أطفال روس من سوريا

16 - ديسمبر - 2021

اطفال في مخيمات اللجوء في سوريا

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أعلنت الخدمة الصحفية لمفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، أن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية حطت في مطار تشكالوفسكي بضواحي موسكو وعلى متنها 9 أطفال روس من سوريا.

وجاء في بيان صدر عن مكتب لفوفا بيلوفا: “تمت إعادة 8 أطفال من المخيمات اليوم الخميس، بالإضافة إلى طفل واحد من ملجأ في دمشق”.

وأضاف البيان: “تتراوح أعمار الأطفال بين 6 و17 عاما، وجميعهم من جمهورية داغستان” الروسية.

وتابع: “تم نقلهم من المطار في عربات الإسعاف إلى إحدى عيادات موسكو، حيث سيخضعون لفحص طبي كامل يشمل فحص كورونا، قبل تسليمهم لذويهم بعد انقضاء الحجر الصحي المفروض عليهم”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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