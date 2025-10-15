الأربعاء 23 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 15 أكتوبر 2025 |
موسكو تحتضن أسبوع الطاقة العالمي.. 84 دولة تبحث مستقبل الطاقة المستدامة

منذ ساعة واحدة
موسكو
انطلقت اليوم في موسكو فعاليات منتدى “أسبوع الطاقة الروسي”، أحد أبرز الأحداث الدولية في قطاع الطاقة، بمشاركة خبراء ومسؤولين من مختلف أنحاء العالم، بينهم وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان.

ويُعقد المنتدى في نسخته الثامنة خلال الفترة من 15 إلى 17 تشرين الأول، ويستقطب ممثلين من 84 دولة، لمناقشة أهم التحديات والفرص في قطاع الطاقة العالمي.

ويركز المنتدى على تحول الطاقة العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة، إضافة إلى بناء شراكات دولية قوية في مشاريع الطاقة المستدامة، مما يعكس أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات المستقبل الطاقي.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

