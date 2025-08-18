موسكو تعلن إحباط هجوم أوكراني بسيارة مفخخة ضد جسر القرم

تتصاعد حدة العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، اليوم الاثنين، بينما تتوجه الأنظار إلى واشنطن حيث يُعقد اجتماع مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمشاركة قادة أوروبيين، في إطار مساعٍ لوضع حد للحرب الدائرة منذ ثلاثة أعوام.

وفي آخر التطورات، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط هجوم وصفه بـ”الإرهابي” ضد جسر القرم باستخدام سيارة تحمل عبوة ناسفة شديدة الانفجار، وقد جرى التخطيط لهذا الهجوم من قبل الاستخبارات الأوكرانية.

وجاء في بيان مركز العلاقات العامة للأمن الفيدرالي، اليوم الاثنين: “أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولة أخرى من قبل الاستخبارات الأوكرانية لتنفيذ هجوم إرهابي ضد جسر القرم باستخدام سيارة تحمل عبوة ناسفة. حيث تم اكتشاف سيارة تحمل عبوة ناسفة شديدة الانفجار وصلت إلى روسيا من أوكرانيا بعد مرورها عبر عدد من الدول”.

وأضاف البيان: “تم تفكيك العبوة الناسفة التي تم إخفاؤها بعناية في سيارة “شيفروليه فولت”، واحتجاز جميع المتورطين في وصولها إلى دولتنا”.

وتزامنا، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن خدمة الطوارئ المحلية أن 20 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب 134 آخرون في حريق شب في منشأة إنتاج في منطقة ريازان.

ولم يتضح بعد من تقارير وسائل الإعلام الروسية سبب الحريق.

بالمقابل، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الاثنين، أن هجمات صاروخية روسية في أنحاء أوكرانيا أسفرت عن مقتل وإصابة عدة أشخاص.

وقتل ثلاثة أشخاص وجرح أكثر من 12 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة روسية على خاركيف، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة الأوكرانية الاثنين.

وقال إيغور تيريخوف في منشور على تليغرام “حتى الآن، قتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل صغير، وجرح 17 شخصا آخرين، بينهم ستة أطفال”. وأضاف أن المدينة القريبة من الحدود الروسية تعرضت أيضا قبل ساعات لقصف بصاروخ بالستي أسفر عن إصابة 11 شخصا على الأقل.

وقبلها أفادت وكالة الأنباء “آر.بي.سي-أوكرانيا” والموقع الإخباري “ذا كييف إندبندنت”، نقلا عن السلطات الأوكرانية، بأن صواريخ روسية ضربت منطقة صناعية في مدينة خاركيف شرقي البلاد ليلا، مما أسفر عن سقوط عدة إصابات.

وورد أن الحاكم العسكري أوليه سينيهوبوف قال إن الجرحى كانوا يعانون من ردود فعل الضغط النفسي الحاد. كما ألحقت الانفجارات أضرارا بالمباني السكنية المجاورة بسبب موجات الانفجار.

كما تم الإبلاغ عن انفجارات في مدن أخرى. ونقلت وكالة “آر.بي.سي-أوكرانيا” عن عمدة أوديسا جينادي تروخانوف قوله إن المدينة تعرضت لهجوم بمسيرة روسية، بينما واجهت مدينة دونيتسك التس تسيطر عليها روسيا أيضا هجمات بمسيرات لم يتم تحديد هويتها بعد. واندلعت حرائق في كلا الموقعين، وفقا لقنوات “تليغرام” المحلية والروسية.

وقالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن حريقا كبيرا اندلع في منشأة للبنية التحتية للوقود والطاقة بعد هجوم روسي بطائرات مسيرة خلال الليل على منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا.

وأفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بوقوع 65 اشتباكا مسلحا يوم الأحد. وشملت النقاط الساخنة كوبيانسك، حيث تعرضت المواقع الأوكرانية لضربات بقنابل انزلاقية موجهة وقاذفات صواريخ، وبوكروفسك، التي شهدت 27 هجوما روسيا خلال اليوم، وأنه تم صدها جميعا.

وكانت خاركيف، التي تقع في شمال شرق أوكرانيا بالقرب من الحدود مع روسيا، هدفا لهجمات منتظمة بالطائرات المسيرة والصواريخ الروسية منذ بداية الحرب واسعة النطاق التي أطلقتها موسكو في فبراير (شباط) 2022.

وكان الرئيس دونالد ترامب، الذي استضاف نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة لإجراء محادثات ثنائية تهدف إلى إنهاء الحرب، قد حث كييف على عقد اتفاق مع موسكو، قائلًا “روسيا قوة كبيرة جدا، وهم ليسوا كذلك”.