السبت 21 شوال 1446 ﻫ - 19 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

موسكو تنسحب رسميًا من اتفاقية التعاون في بحر بارنتس

منذ 33 دقيقة
علم روسيا

علم روسيا

A A A
طباعة المقال

صادق رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على وثيقة بشأن فسخ اتفاقية التعاون في بحر بارنتس المبرمة مع النرويج والسويد وفنلندا.

وبحسب الوثيقة التي وقعها ميشوستين ونشرت في نظام الوثائق الرسمية لروسيا، السبت، فقد تم إنهاء اتفاقية التعاون مع النرويج والسويد وفنلندا في بحر بارنتس.

وأمر ميشوستين بحسب الوثيقة وزارة الخارجية الروسية بإبلاغ الدول المعنية بالقرار المتخذ.

وكانت الاتفاقية المذكورة تنص على إنشاء الأمانة الدولية لبحر بارنتس بهدف تطوير التعاون في بحر بارنتس ومنطقة القطب الشمالي الأوروبية.

يشار إلى أن روسيا قررت الانسحاب من مجلس منطقة بارنتس في عام 2023.

    المصدر :
  • الأناضول

المزيد من أخبار العالم

فلاديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي يعلن استعادة 277 أسيرًا أوكرانيًا في صفقة تبادل جديدة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
زيلينسكي: الهجمات الروسية على أوكرانيا بطائرات مسيرة تظهر الموقف الحقيقي لموسكو
إيران وأمريكا
إيران تحدد 9 مبادئ قبل انطلاق الجولة الثانية من المحادثات النووية.. ما هي؟

الأكثر قراءة

الفنان كريم محمود عبد العزيز مع الراحل سليمان عيد
صور.. كريم محمود عبد العزيز في وداع سليمان عيد ومشهد "لن يُنسى"
عناصر من الجيش اللبناني يقفون بالقرب من قرية كفركلا جنوب لبنان. رويترز
عن تفكيك مواقع حزب الله بالقرب من الحدود الإسرائيلية.. ماذا كشفت "واشنطن بوست"؟
المحامي إيلي محفوض
محفوض لنعيم قاسم: الخائن هو من يقبض المال من دولة اجنبية وينفّذ تعليماتها