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موسكو: سفينتان حربيتان روسيتان تحبطان هجوما قرب شبه جزيرة القرم

منذ 29 دقيقة
خارطة شبه جزيرة القرم الحدودية

خارطة شبه جزيرة القرم الحدودية

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن سفينتين حربيتين روسيتين أحبطتا هجوما أوكرانيا بقارب مسير قرب شبه جزيرة القرم (الخميس 17-8-2023).

وقال الجيش إن سفينتي الدورية بتليفي وفاسيلي بيكوف أطلقتا النار على القارب ودمرتاه.

يشار إلى أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي كان قد أعلن، الخميس، إحباط محاولة هجوم على محطات اتصالات في بلدة زيلينوجورسك المشهورة بتخصيب اليورانيوم في منطقة كراسنويارسك في سيبيريا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الجهاز قوله إنه احتجز شخصين ينتميان إلى جماعة تعرف باسم (مواطني يو.إس.آر.آر)، كانا يخططان لتفجير محطات اتصالات تابعة لشركة روستليكوم الحكومية للاتصالات وشركة ترانستليكوم للاتصالات.

ويطلق اسم جماعة (مواطني يو.إس.آر.آر) على جماعات مختلفة وصنفتها وزارة العدل الروسية متطرفة في 2022.

وزيلينوجورسك بلدة يقطنها ما يزيد قليلا على 65 ألف مواطن في منطقة كراسنويارسك في سيبيريا، وتمارس منذ عصر الاتحاد السوفيتي أنشطة تخصيب يورانيوم لصالح البرنامج النووي الروسي. ولا تزال بلدة مغلقة يحتاج دخولها إلى تصريح خاص.

    المصدر :
  • رويترز

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