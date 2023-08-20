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موسكو: طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت 4 مناطق روسية

منذ 41 دقيقة
طائرات مسيرة- تعبيرية

طائرات مسيرة- تعبيرية

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أعلنت روسيا أن طائرات مسيرة أوكرانية ضربت أربع مناطق مختلفة اليوم الأحد، ممّا أدى إلى إصابة خمسة وإجبار مطارين في موسكو على تحويل مسار الرحلات لفترة وجيزة.

وذكرت مناطق كورسك وروستوف وبيلغورود في روسيا، وجميعها على الحدود مع أوكرانيا، أنها تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة. بينما قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحلق في منطقة موسكو ممّا أدى إلى تحطمها في منطقة غير مأهولة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنها أحبطت هجومًا بطائرتين مسيرتين على منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا، والتي تعد هدفًا منتظمًا لهجمات كييف.

وفي بيان منفصل، قال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف إنه جرى إسقاط 12 هدفًا جويًّا لدى اقترابها من مدينة بيلغورود.

وأشارت هيئة الطيران الروسية، إلى أنها علقت لفترة وجيزة إستقبال الرحلات الجوية في مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو في العاصمة في أعقاب ذلك.

    المصدر :
  • رويترز

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