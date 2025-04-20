موسكو: كييف غير قادرة على الالتزام بوقف إطلاق النار المؤقت

على الرغم من إعلان الرئيس الروسي هدنة “عيد الفصح” واستمرار تبادل الاتهامات بين كييف وموسكو بشأن انتهاك وقف إطلاق النار، أكد مسؤول في وزارة الخارجية الروسية أن الجانب الأوكراني، عبر خرقه لهذه الهدنة، يُظهر عدم قدرته على الالتزام بوقف إطلاق النار حتى لفترة قصيرة لا تتجاوز 30 ساعة.

وقال سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية روديون ميروشنيك في تصريح تلفزيوني: “حاولت كييف نسيان وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً على منشآت الطاقة، والآن أصبحت هناك هدنة جديدة لمدة 30 ساعة صعبة للغاية إلى حد ما بالنسبة لها… مع ذلك لم تلتزم بهما إطلاقا”، وفق ما نقلته وكالة “تاس”.

كما أضاف: “لا أتذكر أي نظام وقف إطلاق نار كان ناجحاً وطويل الأمد، لذلك لا أرى أي أساس جدي حتى الآن للقول إن أوكرانيا قادرة على القيام بذلك”.

التزام بالهدنة.. واتهامات متبادلة

وأمس السبت، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، وقف جميع العمليات العسكرية حتى الساعة 00:00 بتوقيت موسكو يوم 21 أبريل، داعياً كييف إلى الالتزام بالهدنة.

ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة 18:00 يوم 19 أبريل، إلا أن موسكو وكييف تبادلتا الاتهامات بخرق الهدنة.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بتكثيف هجماتها اليوم الأحد، وقال عبر منشور على منصة “إكس”: “إن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لا يملك السيطرة الكاملة على جيشه، أو أن الوضع يثبت أن روسيا لا تنوي اتخاذ أي خطوة حقيقية تجاه إنهاء الحرب، ولا يهمها سوى التغطية الإعلامية الإيجابية التي تروج لها”.

في المقابل، أعلنت روسيا أن قواتها تصدت لمحاولات أوكرانية شن هجمات ليلا رغم هدنة عيد الفصح التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية كييف بإطلاق “48 طائرة مسيرة، إحداها في شبه جزيرة القرم” التي ضمتها روسيا عام 2014. وأضافت أن الوحدات الأوكرانية “قصفت مواقع قواتنا 444 مرة، ونفذت 900 غارة بطائرات مسيرة”.