موقف روسيا المتشدد من وقف إطلاق النار في أوكرانيا يهدد قمة بوتين وترامب

قال دبلوماسيون اليوم الثلاثاء إن رفض موسكو للوقف الفوري لإطلاق النار في أوكرانيا يعرض للخطر فيما يبدو عقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد تأجيل اجتماع تحضيري بين وزيري خارجية البلدين.

ودعا زعماء أوروبيون واشنطن اليوم إلى التمسك بمطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا، على أن تكون خطوط المعركة الحالية أساسا لأي محادثات مستقبلية. وطالبت موسكو مرارا بأن توافق أوكرانيا على التنازل عن المزيد من الأراضي قبل أي وقف لإطلاق النار.

وقال ترامب، الذي تحدث الأسبوع الماضي هاتفيا إلى بوتين والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يهدف إلى عقد قمة مع الزعيم الروسي في العاصمة المجرية بودابست في غضون أسبوعين في مسعى لإنهاء الحرب.

إلا أن الاستعدادات للقمة واجهت عقبة حيث قام الجانبان بتأجيل اجتماع تحضيري بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرجي لافروف، والذي كان من المتوقع أن يُعقد في بودابست يوم الخميس.

وتحدث لافروف وروبيو هاتفيا أمس الاثنين. وقال سيرجي ريابكوف، نائب لافروف اليوم إنه من السابق لأوانه الحديث عن توقيت أي لقاء مباشر بينهما.

* “الروس أرادوا الكثير”

لم يتخل أي من الطرفين علنا عن خطط ترامب للقاء بوتين، ويبدو أن الجهود المبذولة لتنظيم قمة في المجر لا تزال جارية. وتواجد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في واشنطن اليوم حيث كتب على فيسبوك “لدينا أيام مهمة تنتظرنا”.

ولكن اثنين من كبار الدبلوماسيين الأوروبيين قالا إن تأجيل اجتماع روبيو ولافروف مؤشر على أن الأمريكيين ربما يترددون في المضي قدما في عقد قمة بين ترامب وبوتين ما لم تتنازل موسكو عن مطالبها.

وقال أحدهم “أعتقد أن الروس أرادوا الكثير، وأصبح من الواضح للأمريكيين أنه لن يكون هناك اتفاق لترامب في بودابست”.

وذكر الدبلوماسي الثاني أن الروس “لم يغيروا موقفهم على الإطلاق، ولم يوافقوا على ‘البقاء في أماكنهم’… أفترض أن لافروف كرر الموقف المعهود نفسه، وكان روبيو كأنه يقول: ‘أراك لاحقا’”.

وعبر حلفاء أوكرانيا الأوروبيون عن قلقهم من أن يلتقي ترامب بوتين للمرة الثانية من دون الحصول على أي تنازلات جدية من الزعيم الروسي، وذلك بعد أن صد بوتين دعوة ترامب إلى وقف إطلاق النار خلال قمة في ألاسكا في أغسطس آب.

وقال قادة قوى أوروبية، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم إنهم “يدعمون بقوة موقف الرئيس ترامب القائل بوجوب وقف القتال فورا، وأن يكون خط التماس الحالي نقطة الانطلاق للمفاوضات”.