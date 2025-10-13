الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 14 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

موقف محرج بسبب مكبر الصوت.. رئيس إندونيسيا يطلب من ترامب لقاء ابنه إريك

منذ 31 دقيقة
الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو-رويترز

الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو-رويترز

A A A
طباعة المقال

طلب الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو من دونالد ترامب اليوم الاثنين مقابلة إريك نجل الرئيس الأمريكي، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب.

جاء ذلك في أثناء تعليقات تبادلها الزعيمان والتقطها مكبر صوت بعد أن ألقى ترامب كلمة في قمة عقدت في مصر وركزت على قطاع غزة.

ويبدو أن ترامب وبرابوو لم يكونا على علم بوجود مكبر للصوت ينقل محادثتهما.

وكان الزعيمان يتحدثان في منتجع شرم الشيخ المصري بعد أن ألقى ترامب كلمة أمام مجموعة من زعماء العالم المجتمعين في القمة، التي انعقدت في أعقاب الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

ولم يرد البيت الأبيض ولا السفارة الإندونيسية في واشنطن حتى الآن على طلب للتعليق.

ولم يتضح في المقطع الصوتي ما إذا كانا يشيران إلى مؤسسة ترامب أو أي صفقات تجارية تتعلق بالرئيس أو عائلته.

وفي حديثه إلى ترامب، بينما كان الرجلان يقفان خلف منصة ملحق بها مكبر صوت، أشار برابوو إلى منطقة “غير آمنة”. ثم سأل ترامب “هل يمكنني مقابلة إريك؟”.

ورد ترامب قائلا “سأطلب من إريك الاتصال بك. هل أفعل ذلك؟ إنه شاب طيب. سأطلب من إريك الاتصال بك”.

ثم قال برابوو “سوف نبحث عن مكان أفضل”. ورد ترامب مرة أخرى قائلا “سأطلب من إريك الاتصال بك”.

قال برابوو “إريك أو دون جونيور”.

ويشغل إريك وشقيقه دونالد جونيور منصب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب، التي لديها عمليات تجارية تشمل عقارات وخدمات ضيافة ومشاريع قائمة على تقنية البلوك تشين.

ويظهر الموقع الإلكتروني للمؤسسة أنها تدير نادي جولف خارج العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
ماكرون: فرنسا سيكون لها "دور خاص" في إدارة غزة
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر: نأمل أن تكون قمة شرم الشيخ منطلقاً لمزيد من التوافقات المستقبلية
فلسطينيون يسيرون بين الأنقاض بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، عقب اتفاق إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار في غزة، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 10 أكتوبر 2025. رويترز
غزة على صفيح ساخن: أمن المقاومة يطارد العملاء والمليشيات في حملة لاستعادة الاستقرار

الأكثر قراءة

أضرار في جرافات في جنوب لبنان بعد غارات جوية إسرائيلية
تغيير قواعد اللعبة.. "اقتصاد الحزب الموازي" في مرمى إسرائيل
تظاهرة في لندن دعماً لغزة
غزة تلقّن إيران درساً!
بلدية تنورين
بعد قرار وزارة الصحة.. بلدية تنورين: لإعادة الفحوص سريعًا