ميدفيديف: أي حرب مع روسيا قد تحمل خطراً نووياً على أوروبا

حذّر الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، من أن أوروبا لن تكون قادرة على تحمّل حرب ضد روسيا، مشيرًا إلى أن أي خطأ من قادة أوروبا في هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تصعيد خطير يصل إلى استخدام أسلحة دمار شامل.

وقال ميدفيديف، في تصريحات عبر تطبيق “تيليغرام”، إن موسكو لا تسعى وراء مثل هذه الحرب، بما في ذلك مع ما وصفه بـ”أوروبا القديمة الباردة”. وأضاف: “إنهم ببساطة غير قادرين على تحمّل حرب مع روسيا… وخطر وقوع كارثة يظل قائمًا دائمًا”.

وأوضح ميدفيديف، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن مثل هذا الصراع “ينطوي على خطر حقيقي للغاية بالتصعيد إلى حرب تستخدم فيها أسلحة دمار شامل”.