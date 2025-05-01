ميدفيديف: اتفاق المعادن يعني أن ترامب أجبر أوكرانيا على دفع ثمن المساعدات

قال المسؤول الأمني الروسي دميتري ميدفيديف اليوم الخميس إن توقيع اتفاق المعادن بين أوكرانيا والولايات المتحدة يعني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجبر كييف أخيرا على دفع ثمن المساعدات الأمريكية.

وكتب ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق، على تطبيق تيليجرام “الآن يتحتم عليهم دفع ثمن الإمدادات العسكرية من الثروة الوطنية لبلد يتلاشى”.

ولم يعلق الكرملين بعد على الاتفاق الذي أبرم أمس الأربعاء بعد أن دعمه ترامب بشدة، وسيمنح الولايات المتحدة مزايا تفضيلية للحصول على صفقات معادن جديدة من أوكرانيا وتمويل الاستثمار في إعادة إعمار أوكرانيا.

وقد وقعت الولايات المتحدة اتفاقا تاريخيا بشأن استغلال الموارد الطبيعية مع أوكرانيا أمس، بعد مفاوضات مكثفة، وذلك العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقع عن الجانب الأمريكي وزير الخزانة سكوت بيسنت، وعن الجانب الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.

ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية صورا على منصة إكس، وعلقت بأنه “في 30 أبريل، وقّعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقيةً لإنشاء صندوق استثمار إعادة الإعمار الأمريكي الأوكراني.”

وأضافت الوزارة أن “هذه الشراكة الاقتصادية التاريخية تضاف بوضوح إلى التزام إدارة ترامب بأوكرانيا حرة وذات سيادة ومزدهرة.”

وتابعت “بموجب صفقة المعادن، يحظر على الدول والأفراد الذين مولوا الصناعة العسكرية الروسية المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا”.