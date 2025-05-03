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ميدفيديف: حديث ترامب عن دور أمريكا في الحرب العالمية الثانية "هراء مصطنع"

منذ ساعتين
المسؤول الأمني الروسي دميتري ميدفيديف. رويترز

المسؤول الأمني الروسي دميتري ميدفيديف. رويترز

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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف اليوم السبت إن ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن الولايات المتحدة فعلت أكثر من أي دولة أخرى للفوز في الحرب العالمية الثانية “هراء مصطنع”.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال يوم الخميس أن “لا أحد كان مثلنا من حيث القوة والشجاعة والحنكة العسكرية” في الحربين العالميتين.

وقال أيضا “بذلنا جهدا أكبر من أي دولة أخرى، بفارق كبير، في تحقيق نتيجة النصر في الحرب العالمية الثانية”.

وأدلى ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق، بتصريحاته في وقت تحاول فيه واشنطن وموسكو إصلاح علاقاتهما المضطربة بينما تناقشان مساعي لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وكتب ميدفيديف في منشور على منصة في.كيه للتواصل الاجتماعي “قال ترامب في الآونة الأخيرة إن الولايات المتحدة قدمت أكبر مساهمة في النصر في الحرب العالمية الثانية، وإنه سيعلن الثامن من مايو عطلة خاصة. العطلة ليست سيئة، لكن تصريحه الأول مجرد هراء مصطنع”.

وأضاف “ضحى شعبنا بسبعة وعشرين مليون روح من أبنائه وبناته من أجل القضاء على الفاشية اللعينة. لذا، يوم النصر لنا، وهو التاسع من مايو! هكذا كان، وهكذا هو، وهكذا سيبقى دائما!”.

    المصدر :
  • رويترز

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