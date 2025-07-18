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ميدفيديف: روسيا ستتحمل العقوبات الأوروبية الجديدة وستكثف الضربات على أوكرانيا

منذ 8 ساعات
دميتري ميدفيديف

دميتري ميدفيديف

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توقع الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، أن يصمد الاقتصاد الروسي في مواجهة أحدث حزمة عقوبات من الاتحاد الأوروبي وقال إن موسكو ستكثف ضرباتها على أوكرانيا.

أدلى ميدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بتعليقاته بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، بما في ذلك تدابير تهدف إلى توجيه المزيد من الضربات لصناعة النفط والطاقة الروسية.

وفي منشور على قناته الرسمية على تطبيق تيليجرام، قال ميدفيديف إن العقوبات الجديدة لن تفعل الكثير لتغيير موقف روسيا في الصراع، مثلما فشلت جولات العقوبات السابقة في إحداث أي تأثير.

وقال ميدفيديف، الذي برز كواحد من أبرز صقور الكرملين، إن روسيا تخطط لتكثيف ضرباتها على أوكرانيا.

وأوضح “سيتم توجيه الضربات ضد أهداف في ما يسمى أوكرانيا، بما في ذلك كييف، بقوة أكبر”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين الماضي عن موقف متشدد ضد روسيا، ووعد بحزمة جديدة تشمل صواريخ وأسلحة أخرى، بما في ذلك أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت القادرة على تدمير الصواريخ الباليستية الروسية.

كما أعطى ترامب روسيا مهلة 50 يوما للموافقة على وقف إطلاق النار وإلا فسوف تتعرض لعقوبات جديدة.

    المصدر :
  • رويترز

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