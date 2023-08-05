السبت 18 محرم 1445 ﻫ - 5 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميدفيديف يتوعد باستمرار الهجمات على الموانئ الأوكرانية

منذ 15 دقيقة
دميتري ميدفيديف

دميتري ميدفيديف

A A A
طباعة المقال

أشار الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، السبت، إلى أن موسكو ستشن مزيدا من الضربات على الموانئ الأوكرانية ردا على هجمات نفذتها كييف على سفن روسية في البحر الأسود، وهدد بالتسبب في “كارثة بيئية” لأوكرانيا.

جاءت تصريحات ميدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي الذي يرأسه الرئيس فلاديمير بوتين، بعد هجمات بزوارق مسيرة أوكرانية على سفينة حربية روسية في ميناء نوفوروسيسك وعلى ناقلة نفط قرب شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

وقال ميدفيديف في منشور على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “المخادعون ‭‭ ‬‬والمختلون لا يفهمون سوى القسوة والقوة. من الواضح أن الضربات على أوديسا وإزمايل وأماكن أخرى لم تكن كافية لهم”.

واستهدفت روسيا في الأسابيع الماضية ميناء أوديسا على البحر الأسود، حيث يقع المقر الرئيسي للبحرية الأوكرانية، فضلا عن ميناء إزمايل الأوكراني عبر نهر الدانوب من رومانيا، مما ألحق أضرارا ببنيتهما التحتية ومنشآت الحبوب.

وانسحبت موسكو الشهر الماضي من اتفاق كان يسمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها بأمان عبر البحر الأسود، وبدأت في شن هجمات على الموانئ بعد غارة أوكرانية على الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

وطلبت الأمم المتحدة وبعض الدول الغربية والأفريقية من روسيا العودة إلى اتفاق الحبوب، وهو أمر قالت موسكو إنها لن تفعله إلا في حالة تنفيذ اتفاق يهدف إلى تسهيل تصدير شحناتها من الحبوب والأسمدة.

وقال ميدفيديف “إذا أراد حثالة كييف إحداث كارثة بيئية في البحر الأسود، فينبغي عليهم أن يروا كارثة بيئية على جزء من أراضيهم …”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قناة السويس
مصر.. غرق قاطرة في قناة السويس بعد اصطدامها بناقلة
المير محمد بن سلمان والرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
انطلاق محادثات جدة.. وأوكرانيا تأمل في إحراز تقدم نحو السلام
خريطة الدولة المطلة على البحر الأسود
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا تحذر من أن 6 موانئ روسية على البحر الأسود في "منطقة خطر الحرب"

الأكثر قراءة

وليم نون
وليم نون لمسؤول كبير في حزب الله: "فشر على نصّ رقبتك"
السعودية -لبنان
السعودية تطالب مواطنيها بمغادرة لبنان على وجه السرعة
مخيم عين الحلوة
الجيش: لا صحة لتحضيرنا عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة