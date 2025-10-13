الأثنين 21 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025 |
ميدفيديف يحذر من عواقب خطيرة لتزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك

منذ 35 دقيقة
رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف

حذر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف اليوم الاثنين من أن توريد صواريخ توماهوك الأمريكية إلى أوكرانيا قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الجميع، وخاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ميدفيديف، المعروف بتشدده وسخريته المتكررة من ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن من المستحيل التمييز بين صواريخ توماهوك التقليدية وتلك المزودة برؤوس نووية بمجرد إطلاقها، مشيراً إلى أن هذا الأمر يزيد من خطورة الوضع بشكل كبير.

وفي منشور عبر تطبيق تيليجرام، كتب ميدفيديف: “كيف ينبغي لروسيا أن ترد؟ بالضبط!”

ويبدو أن تصريحه يُلمح إلى أن رد موسكو قد يكون نووياً في حال تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.

من جانبه، أكد ترامب أمس الأحد على إمكانية تزويد كييف بصواريخ توماهوك بعيدة المدى إذا لم تُنهِ روسيا الحرب في أوكرانيا، وقال: “قد نفعل ذلك بسهولة… هل يريدون توجيه توماهوك نحوهم؟ لا أعتقد ذلك”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر من أن تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك القادرة على ضرب أي موقع داخل روسيا الأوروبية، بما في ذلك موسكو، قد يؤدي إلى تدمير العلاقات بين موسكو وواشنطن.

في المقابل، أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستستخدم صواريخ توماهوك فقط لأغراض عسكرية ولن تستهدف المدنيين في روسيا.

    المصدر :
  • رويترز

