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ميدفيديف يقترح توجيه ضربات وقائية ضد الغرب

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 17 - يوليو - 2025 11:59 صباحًا
دميتري ميدفيديف

دميتري ميدفيديف

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نقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء اليوم الخميس عن الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف قوله إن الغرب يشن فعليا حربا واسعة النطاق على روسيا مصيفا أنه يجب على موسكو أن ترد بشكل كامل وتوجيه ضربات وقائية إذا لزم الأمر.

وبحسب الوكالة قال ميدفيديف “علينا أن نتصرف وفقا لذلك. الرد بشكل كامل. وإذا لزم الأمر، توجيه ضربات وقائية”.

ورفض ميدفيديف، وهو نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، تعليقات مسؤولين غربيين بأن روسيا يمكن أن تهاجم أوروبا ووصفها بأنها محض هراء.

وقال ميدفيديف “أذكركم بأن رئيسنا قال بشكل لا لبس فيه إن روسيا ليس لديها أي نية لمحاربة حلف شمال الأطلسي أو ‘مهاجمة أوروبا’”.

روسيا تتهم أوروبا بممارسات عسكرية عدوانية

اتهمت الرئاسة الروسية الدول الأوروبية بالانخراط في ممارسات عسكرية عدوانية، وألمحت مجددا إلى احتمال استخدام موسكو للأسلحة النووية.

المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اتهم الدول الأوروبية اليوم الأربعاء بإنفاق مبالغ طائلة على الأسلحة لتأجيج الحرب في أوكرانيا، ونقلت عن وكالات أنباء روسية قوله إن “من الصعب جدا بالتأكيد التنبؤ بأي شيء في ظل هذه الحالة الانفعالية، التي تكاد تكون لاعقلانية، التي تسود القارة الأوروبية”.

كما أشار بيسكوف إلى العقيدة النووية لروسيا التي تم تعديلها مؤخرا، وتنص على أن مجرد “تحريض” الدول غير النووية على اتخاذ إجراءات عدائية ضد روسيا من جانب القوى النووية يعد عملا عدوانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين أن روسيا تدعو جميع الأطراف إلى “ممارسة الضغط على أوكرانيا”، من أجل الدفع نحو جولة جديدة من المفاوضات لوقف الحرب الدائرة بين البلدين.

    المصدر :
  • رويترز

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