ميرتس: إسرائيل وعدت بفتح تحقيق شامل في واقعة الهجوم على مستشفى في غزة

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الثلاثاء إنه يعتقد أن الهجوم الإسرائيلي على مستشفى في غزة لم يكن يستهدف الصحفيين.

وأردف يقول خلال مؤتمر صحفي في برلين “لكن الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية وعدا بفتح تحقيق شامل في هذه الواقعة”.

وأضاف “أود انتظار نتائج هذا التحقيق قبل إصدار حكم نهائي”.

ولا يزال الصحفيون في قطاع غزة هدفا للقصف الإسرائيلي، فبعد أيام من اغتيال إسرائيل صحفيَي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 21 شخصا في قصف إسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس، بينهم 5 صحفيين هم مصور الجزيرة محمد سلامة والمصوران حسام المصري ومعاذ أبو طه والصحفية مريم أبو دقة والصحفي أحمد أبو عزيز.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أمس الاثنين ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 246 بعد الاستهداف الإسرائيلي اليوم لمجموعة صحفيين.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و686 شهيدا، و157 ألفا و951 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلا.

