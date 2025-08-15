الجمعة 21 صفر 1447 ﻫ - 15 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميرتس يدعو بوتين لأخذ عرض ترامب على محمل الجد قبل قمة ألاسكا

منذ 41 دقيقة
المستشار الألماني فريدريش ميرتس. رويترز

المستشار الألماني فريدريش ميرتس. رويترز

A A A
طباعة المقال

حثّ المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى “أخذ عرض الحوار المقدم من ترامب على محمل الجد، وأن يدخل في مفاوضات مع أوكرانيا دون شروط مسبقة”.

وقال ميرتس، قبيل قمة ألاسكا، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونلد ترامب، إنه “بعد ثلاث سنوات ونصف من العدوان غير المشروع ضد أوكرانيا، تتاح لروسيا اليوم الفرصة للقبول بوقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية”، وفق ما نقلته الحكومة الاتحادية عن ميرتس.

وأضاف: “نتوقع من الرئيس بوتين أن يأخذ عرض الحوار المقدم من الرئيس ترامب على محمل الجد، وأن يدخل بعد الاجتماع في ألاسكا في مفاوضات مع أوكرانيا دون شروط مسبقة”.

وأشار ميرتس إلى أن ألمانيا وحلفاء أوكرانيا الآخرين “قدّموا الطريق نحو تحقيق سلام يصون مصالح الأمن الأوروبية وأوكرانية على حد سواء”.

كما طالب ميرتس بعقد اجتماع يشارك فيه الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته فلاديمير زيلينسكي. وشدد كذلك على المطالب المتعلقة بتوفير ضمانات أمنية واحترام سيادة أوكرانيا في القضايا المتعلقة بالحدود والسيادة الإقليمية.

ومن المقرر أن تعقد قمة بوتين ترامب اليوم عند الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت موسكو (19:00 ت.غ) في قاعدة “إيلمندورف-ريتشاردسون” الجوية الأمريكية في ألاسكا.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوى في 5 أشهر بدفعة من نتائج أعمال قوية
إسرائيل وألمانيا
غزة تحت القصف
برلين تنتقد خطة "إي1" الإسرائيلية وتصفها بعقبة أمام حل الدولتين
لوحة تسعير الأسهم تظهر متوسط سعر سهم نيكي خارج إحدى شركات السمسرة في طوكيو، اليابان، 2 يوليو 2025. رويترز
المؤشر نيكي يغلق عند أعلى مستوى على الإطلاق مستفيدا من تراجع الين

الأكثر قراءة

ارتفاع درجات الحرارة
هل تبدأ موجة الحر بالانحسار مع عطلة نهاية الأسبوع؟
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة
بعد اختفاء أكثر من 15 فتاة.. بيان توضيحي من قوى الأمن!
الموفدة الأميركيّة مورغان اورتاغوس
باراك وأورتاغوس في بيروت ولا عودة عن "حصرية السلاح"