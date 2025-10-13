ميرتس يدعو ترامب لاستخدام خبرته في الشرق الأوسط لحل أزمة أوكرانيا

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين، إن على الولايات المتحدة مواصلة دورها القيادي في السعي لإنهاء الحرب في أوكرانيا، معرباً عن أمله في أن يتمكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من استخدام نفوذه كما فعل في الشرق الأوسط.

وفي تصريحات أدلى بها من منتجع شرم الشيخ قبيل قمة تجمع ترامب وعدداً من قادة الدول الداعمين لاتفاق غزة، أشار ميرتس إلى أن ما تحقق في القطاع يبرهن على إمكانية إنهاء النزاعات عندما يتكاتف المجتمع الدولي لتحقيق ذلك.

وأضاف: “الجهود الدولية التي أنهت الحرب في غزة يمكن أن تكون نموذجاً لإنهاء الصراع في أوكرانيا”، مؤكداً أن ألمانيا تدعم أي مبادرة تفضي إلى “سلام عادل ومستدام” في أوروبا.