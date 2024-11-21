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ميركل: ترامب يقيم الأمور من منظور صاحب شركة عقارية

منذ 4 ساعات
ميركل وترامب - أرشيفية

ميركل وترامب - أرشيفية

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وصفت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، دونالد ترامب، الذي أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، يقيم كل شيء من منظور “صاحب شركة عقارية”.

جاء ذلك بحسب ما نشرته صحيفة “دي تسايت” الألمانية، الخميس، لمقتطفات عن ذكريات ميركل، بخصوص لقائها الرئيس الأمريكي آنذاك ترامب، خلال زيارتها لواشنطن في مارس/ آذار 2017، في كتابها “الحرية. ذكريات 1954-2021″، الذي سيصدر الثلاثاء المقبل.

وتحدثت ميركل عن زيارها لواشنطن، وقالت إن ترامب استقبلها عند الباب بمصافحة أمام الصحفيين عند وصولها إلى البيت الأبيض.

وأضافت أنهم ظهروا أمام وسائل الإعلام للمرة الثانية قبل الاجتماع الثنائي في المكتب البيضاوي، وأن ترامب تجاهل طلب الصحفيين المصافحة مرة أخرى.

وأضافت “بدلاً من التفرج على المشهد، همست بهدوء له بأن علينا أن نتصافح مرة أخرى، إلا أن ترامب لم يرد”.

وذكرت ميركل أن ترامب طرح عليها أسئلة حول جذورها في ألمانيا الشرقية وعلاقتها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الاجتماع الثنائي.

وقالت: “من الواضح أنه أعجب بشدة بالرئيس الروسي. وفي السنوات اللاحقة، كان لدي انطباع بأنه كان مفتونًا بالسياسيين ذوي السمات الاستبدادية والديكتاتورية”.

وأشارت ميركل، إلى أنه لم يكن لديها شعور جيد خلال عودتها إلى ألمانيا عقب الزيارة.

وأردفت: “ما استخلصته من محادثاتي مع ترامب، هو أنه لن يكون هناك تعاون معه من أجل عالم مترابط”.

وتابعت: “ترامب يرى كل شيء من منظور صاحب شركة عقارية، وهو ما كان يفعله قبل دخوله عالم السياسة”.

    المصدر :
  • الأناضول

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