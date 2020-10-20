ميلانيا ترامب تلغي مشاركتها في تجمع انتخابي بسبب “سعال مستمر”

ألغت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب مشاركتها في تجمع انتخابي بإحدى الولايات بسبب موجة سعال أصابتها .

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب لن تشارك بتجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا كما كان مقررا بسبب “سعال مستمر” انتابها بعد شفائها من كورونا.

وكان مسؤول في البيت الأبيض قال، الاثنين، إن السيدة الأولى، ستنضم إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تجمع انتخابي، مساء الثلاثاء، في بنسلفانيا.

وأكدت، السيدة الأولى، قبل أيام، أن نتيجة فحصها للكشف عن كورونا ظهرت سلبية، ما يعني تعافيها من المرض.

وكان، البيت الأبيض، قد أعلن، في الثاني من أكتوبر، إصابة الرئيس، دونالد ترامب، وزوجته بعدوى كورونا، قبل أن يتم الإعلان عن شفائهما في وقت لاحق.