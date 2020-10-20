استمع لاذاعتنا

ميلانيا ترامب تلغي مشاركتها في تجمع انتخابي بسبب “سعال مستمر”

منذ 48 دقيقة
ميلانيا ترامب

ميلانيا ترامب

A A A
طباعة المقال

ألغت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب مشاركتها في تجمع انتخابي بإحدى الولايات بسبب موجة سعال أصابتها .

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب لن تشارك بتجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا كما كان مقررا بسبب “سعال مستمر” انتابها بعد شفائها من كورونا.

وكان مسؤول في البيت الأبيض قال، الاثنين، إن السيدة الأولى، ستنضم إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تجمع انتخابي، مساء الثلاثاء، في بنسلفانيا.

وأكدت، السيدة الأولى، قبل أيام، أن نتيجة فحصها للكشف عن كورونا ظهرت سلبية، ما يعني تعافيها من المرض.

وكان، البيت الأبيض، قد أعلن، في الثاني من أكتوبر، إصابة الرئيس، دونالد ترامب، وزوجته بعدوى كورونا، قبل أن يتم الإعلان عن شفائهما في وقت لاحق.

المزيد من أخبار العالم

القوات الإسرائيلية تعلن العثور على نفق
القوات الإسرائيلية تعلن العثور على نفق يؤدي الى أراضيها انطلاقا من غزة
العالم اليوم أمام سلاح أكبر وأكثر تدميراً من السلاح النووي
“أخطر من النووي”.. العالم اليوم أمام سلاح أكبر وأكثر تدميراً!!
الأردن يسجل إصابات جديدة بكورونا
كورونا
الأردن يفرض حظر شامل يوم الجمعة من كل أسبوع لمواجهة كورونا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار - الليرة
دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع باستقرار مقلق… العين على الاستشارات؟
سحب صنارته ليجد "وحشاً"
بالفيديو: سحب صنارته ليجد “وحشاً”
الدراسات متواصة حول كورونا
كورونا
بالأرقام..أكثر أعضاء جسم الإنسان تأثرا بكورونا