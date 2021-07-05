ميليشيات ايران تعيد نشر منصات صواريخها في سوريا

قالت مصادر إعلامية بأن الميليشيات الموالية لايران في ريف دير الزور الشرقي، ومن بينها ميليشيا تتبع الحشد الشعبي العراقي عمدت فجر اليوم الاثنين، إلى إخراج عدد كبير من الصواريخ “إيرانية الصنع”، من داخل أقبية قلعة الرحبة الأثرية الواقعة في محيط الميادين بريف دير الزور الشرقي بواسطة شاحنات وسط حماية مشددة.

وأفاد موقع العربية، بأن الشاحنات شوهدت متجهة نحو سلسلة تل البطين ومنطقة حاوي الميادين، وهي المناطق ذاتها التي كانت الميليشيات الإيرانية قد نصبت بها منصات لإطلاق صواريخ في أيار/مايو الفائت، وجميعها موجهة نحو منطقة شرق الفرات حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية “قسد” وأقرب منطقة لها هي حقل العمر النفطي.

وكانت الميليشيات نصبت قبل فترة منصات إطلاق صواريخ، باتجاه مناطق التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات، منها في سلسلة تلال البطين الواقعة بأطراف الميادين شرقي دير الزور، كما جرى نصب 9 منصات مماثلة في “حظيرة حيوانات” بمنطقة حاوي الميادين، دون معلومات مؤكدة عن الأهداف الإيرانية من تلك العملية.

يشار أن ميليشيات ايران في ريف دير الزور استهدفت الاسبوع الماضي بقذائف مدفعية قاعدة عسكرية أميركية في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور شرق سوريا، فيما استهدف التحالف الدولي “بالمدفعية الثقيلة” منطقة الميادين التي تسيطر عليها ميليشيات إيران.