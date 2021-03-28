ميليشيا الحوثي تحرق صهاريج وقود بمحافظة الحديدة

استهدفت ميليشيات الحوثي صهريجي وقود بعد رفض السائقين دفع الأتوات المفروضة من قبل إحدى نقاط التفتيش الحوثية في غرب حيس بمحافظة الحديدة.

في غضون ذلك، أكد ناشطون يمنيون، أن الصهريجين كانا معبأين بالوقود لحظة استهدافهما وإطلاق النار عليهما من قبل عناصر الميليشيات المتمركزين على نقطة التفتيش، لافتين إلى أن الميليشيات احتجزت الشاحنتين في دار السبيع لمدة وصلت إلى ساعتين قبل إحراقهما بكل حمولتهما.

وأكد الناشطون أن عدداً كبيراً من نقاط التفتيش التابعة للحوثيين تقرض جبايات على سائقي شاحنات المشتقات النفطية والشاحنات التي تنقل البضائع التجارية، لافتين إلى أنه في كثير من الأحيان يتم إجبار تلك الشاحنات وحتى المسافرين العاديين على دفع الجباية تحت تهديد السلاح والترهيب.

كما بين الناشطون أن الميليشيات تفرض دفع المبالغ على القوافل التجارية تحت مسمى المجهود الحربي، مؤكدين على أن هذه الممارسات أدت إلى ارتفاع أسعار السلع في البلاد وموجة الغلاء الحاصلة.

يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قد أعلن في وقتٍ سابق، أن اليمن يتجه لأن يكون دولة غير قابلة للحياة، في ظل ما يعانيه من استمرار المعارك والحرب للعام السادس على التوالي، كاشفاً عن صعوبة الأوضاع الإنسانية هناك.

كما أشار البرنامج إلى استحالة إعادة بناء البلاد في ظل الظروف الراهنة، مشدداً على ضرورة عقد عقد مؤتمر عاجل للمانحين، من شانه تجنب وقوع مجاعة في ذلك البلد، لا سيما مع ارتفاع معدلات الفقر والجوع والدمار.