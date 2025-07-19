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ميليشيا الهجري تحول ريف السويداء معقل لزراعة الحشيش وتهريبه

منذ 19 دقيقة
السويداء

السويداء

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شهدت محافظة السويداء السورية، وخاصةً في ريفها الشرقي، انتشارًا ملحوظًا لزراعة الحشيش (القنب الهندي) منذ عام 2015، حيث لجأ بعض المزارعين إلى استبدال محاصيلهم التقليدية، مثل الملوخية، بمحصول الحشيش، مستفيدين من الظروف الأمنية الهشة والتربة الخصبة.

رغم توثيق عشرات التقارير لزراعة الحشيش وتصنيعه في قرى مثل الشعاب وخازمة، لم تُسجل أي تقارير صحفية رسمية تؤكد ارتباط قرية ولغا تحديدًا بهذا النشاط، على الرغم من موقعها الزراعي المناسب في ريف السويداء الشمالي الغربي.

تُظهر الأدلة أن تجارة الحشيش في السويداء أصبحت علنية في بعض المناطق، حيث تُباع المواد المخدرة في أكشاك أو مقاهٍ صغيرة، وتمر شبكات التهريب من المحافظة باتجاه الأردن، بإشراف مباشر أو غير مباشر من جهات محلية وأطراف إقليمية.

ومع غياب الدولة الفعلي عن هذه المناطق، تصاعد دور المجموعات المسلحة في إدارة الزراعة والتوزيع، وسط تقاعس واضح في ملاحقة المتورطين، ما حوّل أجزاء من المحافظة إلى بيئة خصبة لاقتصاد المخدرات.

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