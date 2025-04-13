نائب إيراني يتهم الحكومة بإخفاء تفاصيل المفاوضات مع أميركا

أشعلت الجولة الأولى من المفاوضات الجديدة بين طهران وواشنطن، والتي أُجريت أمس السبت، في العاصمة العمانية، مسقط، ردود أفعال متباينة في جلسة البرلمان الإيراني العلنية صباح اليوم الأحد.

فهذا الصباح، أعلن ممثل طهران في البرلمان الإيراني، مهدي كوجك زاده أن البرلمان ليس على دراية بالمفاوضات قائلاً: يا شعب إيران، اعلموا أن البرلمان الإيراني ليس لديه أي علم بهذه المفاوضات، ولكن الآن إذ من المقرر أن يتم هذا الإجراء بمرارة تامة، فلن نعترض.

وأضاف: “يا شعب إيران، انتبهوا جيداً أننا نمر بلحظات تاريخية حساسة”، وتابع قائلاً: “لا أريد أن أقول إن ما يحدث الآن لا ينبغي أن يحدث؛ ربما لا توجد طريقة أخرى، ولكن من الآن فصاعداً يجب عليكم التمييز بين الصديق والعدو.

بعد هذه التصريحات، رد رئيس البرلمان محمدباقر قاليباف، قائلاً: “لا يمكنكم التحدث باسم البرلمان الإيراني والقول بأن البرلمان الإيراني كان غير مطّلع على مجريات المفاوضات.”

وبحسب السيد قاليباف، “فالبرلمان الإيراني بلا شك كان مطّلعاً على هذه المفاوضات، ولا يُتخذ أي إجراء خارج الإطار القانوني؛ ولذلك فإن تصريحاتكم غير صحيحة وغير دقيقة”.

هذا وذكر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجی، أنه من المتوقع عقد الجولة التالية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأسبوع القادم.