نائب البرهان يتحدث عن نهاية الحرب ومرحلة إعمار السودان

قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، بأن الحرب في السودان تقترب من نهايتها.

وقال نائب عبدالفتاح البرهان “معركتنا الكبرى إعمار ما بعد الحرب”، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية ينتظرها بذل جهود كبيرة لأجل المواطنين وتوفير خدمات المياه والكهرباء والأمن.

كما شدد على الحاجة إلى “عمل كبير لتحويل نتائج الحرب إلى عمل إيجابي ومعالجة آثار النزاع بعمل مصالحات مجتمعية وإزالة الغبن والضغائن”.

و​احتدمت المعارك الطاحنة التي اندلعت على مدى الأيام الماضية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتتركز حالياً في الأجزاء الغربية من إقليم كردفان الذي تحده كل من ولايات الخرطوم والنيل الأبيض، ودارفور.

وتسيطر قوات الدعم السريع حالياً على 5 محليات في ولاية شمال كردفان، بينما يسيطر الجيش على ثلاث، بينما تدور المعارك على الحدود مع ولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، باستثناء مدينة بابنوسة.

وفي ولاية جنوب كردفان تسيطر قوات الدعم السريع على الأجزاء الشمالية منها. وفي المقابل يسيطر الجيش على معظم الولاية، بما في ذلك حاضرتها مدينة كادوقلي.

يذكر أنه منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.