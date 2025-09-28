نائب الرئيس الأميركي: أشعر بتفاؤل أكثر من أي وقت مضى بشأن خطة إنهاء حرب غزة

قال نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، الأحد، إنه يشعر بتفاؤل أكبر بشأن الوضع الحالي، مقارنة بأي وقت مضى في الأشهر القليلة الماضية، في إشارة إلى اتفاق محتمل لإنهاء الحرب في غزة.

وأوضح فانس، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأميركية، أن الرئيس ترامب “عبر بوضوح عن رؤيته وأكد رغبته في أن تكون غزة تحت سيطرة من يعيشون فيها، وكذلك الضفة الغربية” المحتلة.

وتابع فانس أن ترامب يسعى إلى “تفكيك الشبكات الإرهابية التي تحيط بالإسرائيليين”.

وقال ترامب الجمعة إنه قريب من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم.

وتشجع الخطة التي قدمها ترامب لإنهاء الحرب في غزة والمكونة من 21 بندا، الفلسطينيين على البقاء في غزة، في تحول لافت في موقف إدارة ترامب، التي كانت قد أثارت الجدل في فبراير الماضي، عندما تحدث الرئيس ترامب عن نية واشنطن السيطرة على القطاع وإعادة توطين سكانه في الخارج.

تتضمن الخطة سلسلة من الإجراءات السياسية والاقتصادية والأمنية، من بينها تشكيل حكومة انتقالية فلسطينية، وإعادة إعمار شاملة للقطاع، فضلا عن خطوات تمهد لقيام دولة فلسطينية.

توقعت تقارير إسرائيلية أن تثير البنود المتعلقة بقيام دولة فلسطينية معارضة شديدة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.