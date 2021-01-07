نائب ديمقراطي: ترامب لا يجب أن يبقى في منصبه ولو يوما واحدا

أعلن مشرعون ديمقراطيون عن تقديمهم مشروع قانون لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب؛ على خلفية أحداث اقتحام الكونغرس قبيل التصديق على فوز جو بايدن.

ودعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور تشاك شومر الخميس إلى تنحية الرئيس المنتهية ولايته في الحال؛ بسبب تحريضه أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكابيتول أمس الأربعاء على تنفيذ “تمرد”.

وقال شومر إنه “لا ينبغي للرئيس أن يبقى في منصبه ولو يوما واحدا بعد الآن”، مهدّدا بمحاكمة ترامب في الكونغرس بهدف عزله إذا لم تبادر حكومته إلى تنحيته بموجب التعديل 25 للدستور، الذي يجيز لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة إقالة الرئيس إذا وجدوا أنه “غير قادر على تحمل أعباء منصبه”.

وأضاف “إذا رفض نائب الرئيس والحكومة التحرك، فإنه ينبغي للكونغرس الانعقاد لمحاكمة الرئيس”.

من جهتها دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تفعيل التعديل 25 بالدستور لتنحية ترامب، وقالت إن ما يجب استخلاصه مما حدث هو توخي الحذر لأن هؤلاء لا يكترثون بسلامة الآخرين ونقل السلطة سلميا.

وأضافت أن “ترامب خطر على بلدنا ولا يجب منحه أي فرصة لتعبئة مناصريه”.

كما دعا السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن إلى عزل ترامب، وشبه استمراره في منصبه بقنبلة موقوتة تهدد “الجمهورية”.

وقال هولن إن ترامب انتهك أقدس مسؤولياته، وحرّض على المزيد من العنف؛ مما أدى إلى فقدان أرواح.

وقال العضو الديمقراطي بمجلس النواب ديفيد سيسيلاين إن النواب الديمقراطيين وزعوا مواد مساءلة الرئيس الخميس لعزل ترامب من السلطة، بعد هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس.

وانضم إلى الديمقراطيين النائب الجمهوري آدم كينزنغر، الذي دعا إلى تفعيل التعديل 25 من الدستور الأميركي لإقصاء ترامب من السلطة.

وقال كينزنغر -في مقطع فيديو على تويتر- “كل المؤشرات تدل على أن الرئيس أصبح مضطربا ومنفصلا، ليس فقط عن تأدية واجبات منصبه أو حتى القسم، بل عن الواقع ذاته”.

من جهتها، دعت عمدة واشنطن موريل باوزر إلى محاسبة ترامب على اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس، وهو ما وصفته “بالهجوم الإرهابي” غير المسبوق على الديمقراطية الأميركية.

وأضافت -خلال مؤتمر صحفي- أن من الواجب عدم التقليل مما سمته الضرر الذي يمكن أن يلحقه ترامب بالديمقراطية الأميركية خلال الأسبوعين المتبقيين له في البيت الأبيض.