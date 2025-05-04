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نائب رئيس وزراء أذربيجان يزور دمشق ويلتقي الرئيس الشرع

منذ 40 دقيقة
الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي وفداً من أذربيجان، برئاسة نائب رئيس الوزراء سمير شريفوف- سانا

الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي وفداً من أذربيجان، برئاسة نائب رئيس الوزراء سمير شريفوف- سانا

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استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة دمشق، اليوم الأحد، وفداً من أذربيجان، برئاسة نائب رئيس الوزراء سمير شريفوف.

جاء ذلك وفق منشور مرفق بالصور، لرئاسة الجمهورية السورية على حسابها بمنصة “إكس”.

وأفادت أن “رئيس الجمهورية أحمد الشرع يستقبل في قصر الشعب وفدًا من دولة أذربيجان برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني سمير شريفوف”.

ولم تذكر الرئاسة مزيدا من التفاصيل حول فحوى اللقاء أو مدة الزيارة، التي تأتي في إطار انفتاح الإدارة السورية الجديدة على المجتمع الدولي.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاما تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية الجديدة الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.

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