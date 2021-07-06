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نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي بمسؤولين أمريكيين في واشنطن

6 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 6 - يوليو - 2021 11:23 مساءً
الأمير خالد بن سلمان

الأمير خالد بن سلمان

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من المقرر أن يلتقى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان سيلتقي في واشنطن اليوم الثلاثاء بمسؤولين أمريكيين كبار بينهم مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن من المرجح أن تتطرق المحادثات مع الأمير خالد، نجل العاهل السعودي الملك سلمان وشقيق ولي العهد الأمير محمد، إلى عدة قضايا منها مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأحدث الرئيس جو بايدن، الذي لا يتوقع أن يجتمع مع الأمير خالد، تحولا في السياسة الأمريكية تجاه السعودية بتبني موقف محايد بدلا من السياسة المؤيدة للرياض التي تبناها سلفه الرئيس دونالد ترامب.

والأمير خالد هو أعلى مسؤول سعودي يزور واشنطن منذ تولي بايدن الرئاسة في يناير كانون الثاني. ومن المقرر أن تشمل محادثاته مع المسؤولين الخلافات حول رغبة الولايات المتحدة في إحياء الاتفاق النووي الإيراني إضافة إلى قضايا أخرى.

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