نائب وزير خارجية روسيا: لافروف وروبيو سيجريان اتصالا هاتفياً قريباً

منذ 42 دقيقة
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية قوله الاثنين إن الوزير سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو سيجريان اتصالا هاتفيا قريبا.

ومن المقرر أن يتحدث مسؤولون من روسيا والولايات المتحدة في الأيام المقبلة للتحضير لقمة جديدة بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، وهو ما جرت مناقشته في اتصال هاتفي بين الرئيسين الأسبوع الماضي.

ولم يحدد ريابكوف الإطار الزمني للاجتماع، وقال إن مكان انعقاد اجتماع منفصل بين روبيو ولافروف لم يتضح بعد.

وقال إن روبيو ولافروف سيناقشان جدول الأعمال الثنائي للعلاقات الروسية الأمريكية، بما في ذلك القضايا الاقتصادية.

    المصدر :
  • رويترز

