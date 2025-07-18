ناسداك وستاندرد اند بورز يختتمان التعاملات على استقرار

اختتم مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع التعاملات، اليوم الجمعة، دون تغيير يذكر بعد تراجعهما في وقت سابق تراجعا حادا إثر تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز أشار إلى سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات من الاتحاد الأوروبي.

وتسبب تقرير الصحيفة الذي أشار إلى أن إدارة ترامب تسعى لحد أدنى من الرسوم بين 15 و20 بالمئة في أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في هبوط أسواق الأسهم قبل أن تتعافى جزئيا.

ووفقا لبيانات أولية، تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 قليلا بمقدار 1.16 نقطة بما يوازي 0.02 بالمئة فقط ليختتم التداولات عند 6296.20 نقطة.

أما ناسداك المجمع فقد زاد قليلا بمقدار 9.33 نقطة بما يوازي 0.05 بالمئة فقط ليغلق عند 20894.98 نقطة.

لكن داو جونز الصناعي سجل هبوطا بمقدار 142.40 نقطة أو 0.32 بالمئة إلى 44342.09 نقطة.

ووصل مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك لمستويات ارتفاع قياسية في الأسابيع القليلة الماضية مع تزايد تجاهل المستثمرين لتهديدات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية ومع تزايد الثقة في أن تلك السياسات لن تضر بالاقتصاد الأمريكي بالدرجة التي كانوا يخشونها من قبل.

لكن هذا الأسبوع شهد ما يثبت أن سياسات ترامب الاقتصادية لها تأثير على المشهد الاقتصادي بشكل عام.

وعكست مجموعة من البيانات الاقتصادية مؤشرات متباينة إذ جاءت مبيعات التجزئة قوية لكن تضخم أسعار المستهلكين ارتفع واستقرت أسعار المنتجين عن شهر يونيو حزيران.

كما بدأ موسم إعلان نتائج الأعمال المالية للشركات هذا الأسبوع مما يعطي الفرصة لإظهار تأثير الرسوم الجمركية من عدمه على الأعمال.