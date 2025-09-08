ناسداك يغلق على ارتفاع قياسي والأنظار على خفض أسعار الفائدة

سجل المؤشر ناسداك للأسهم الأمريكية ارتفاعا قياسيا عند الإغلاق اليوم الاثنين، مدعوما بارتفاع سهم برودكوم، في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 أيضا وسط رهان المستثمرين على إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) على خفض تكاليف الاقتراض قريبا لدعم النمو الاقتصادي.

ويتوقع المستثمرون تخفيضات متعددة في أسعار الفائدة هذا العام بعد تقرير الوظائف غير الزراعية المثير للقلق يوم الجمعة الذي زاد من المخاوف بشأن ضعف سوق العمل الأمريكية.

وأثار التقرير، الذي تسبب في تراجع وول ستريت في الجلسة السابقة، مخاوف من تباطؤ محتمل في أكبر اقتصاد في العالم.

وقال جيك دولارهايد الرئيس التنفيذي لشركة لونجبو لإدارة الأصول “ينصب التركيز على خفض سعر الفائدة يوم الأربعاء المقبل. السوق تتوقع بالفعل خفض الفائدة 25 نقطة أساس. لكن إذا كان الناس يشترون لأنهم يتوقعون (خفضا) 50 نقطة أساس، فهذا لن يحدث”.

ويتوقع بنك باركليز الآن ثلاثة تخفيضات 25 نقطة أساس لكل منها في عام 2025 مقارنة بتخفيضين سابقين، بينما يتوقع بنك ستاندرد تشارترد تخفيضا 50 نقطة أساس في سبتمبر أيلول- بزيادة عن توقعاته السابقة بتخفيض 25 نقطة أساس.

وواصلت شركة برودكوم ارتفاعها منذ أن قالت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية يوم الخميس الماضي إنها تتوقع نموا حادا في الإيرادات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وبلغت قيمتها السوقية 1.6 تريليون دولار، وهي سابع أكثر الشركات قيمة في وول ستريت.

وتشير بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفع 0.21 بالمئة ليختتم الجلسة عند 6495.15 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 0.45 بالمئة إلى 21798.70 نقطة، في حين صعد المؤشر داو جونز الصناعي 0.25 بالمئة ليسجل 45514.95 نقطة.